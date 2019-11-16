一名婦人手腳因車禍受傷打石膏，拿著拐杖還是要賭。(警方提供／莊曜聰傳真)

台南市警察局長周幼偉前往麻豆警分局頒發破案茶。(警方提供／莊曜聰傳真)

繼上周在轄區查獲賭場後，麻豆警分局15日下午在又破獲一場以檳榔攤為掩飾的職業賭場，經營者與賭客共45人就逮，人數眾多還得出動遊覽車支援載送，警方當場也查扣撲克牌、骰子、監視器及賭資現金2萬元，不少賭客還是上周被抓的熟面孔，甚至還有大媽車禍剛出院，手腳都打上石膏，拿著拐杖還是要來賭，讓警方也搖頭。

麻豆警方昨日午間在轄區巡邏時，發現某處檳榔攤有民眾頻繁進出，覺得怪異，繞道後方查看後方發覺有異，立刻調動大批警力前來支援，進入後果然發現是一處職業賭場，並將相關人等帶回。

警方清查賭客身分，大部分都是50到60歲的菜籃族，有些人上周才在另處賭場被查獲，現在又被抓，可說是賭性不改，還有一位婦人車禍受傷，手腳都包紮還打上石膏，拿著拐杖還是要賭；訊後警方將涉嫌經營賭場的許男依賭博罪移送台南地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。

台南市警察局長周幼偉也到麻豆分局頒發破案茶，慰勞員警辛勞；麻豆分局長楊慶裕指出，賭場不僅會傾家蕩產，後續還會衍生更多治安問題，警方會針對轄區再加強查察，持續取締流竄性職業賭場。

(中時 )