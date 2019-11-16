中部電力盃桌球賽於中港高中開打，吸引近800名球友上場切磋球技。（台電提供／王文吉台中傳真）

中部電力盃桌球賽於中港高中開打，吸引近800名球友上場切磋球技。（台電提供／王文吉台中傳真）

「2019中部地區電力盃敦親睦鄰桌球邀請賽」16日於台中市中港高中舉行，吸引87隊、近800人切磋球技。內政部地政司長王靚琇、水利署第三河川局長白烈燑、台中市勞動檢查處長邱怡川等政府單位主管，親自帶領同仁，組隊參與桌球盛事，並為所有參賽選手加油打氣。

台中市副市長令狐榮達、台中市勞工局長吳威志、建設局長陳大田、大台中職業總公會理事長林蓮助，中港高中校長周文松，以及主辦單位台電公司董事長楊偉甫、副總經理王耀庭等機關主管皆蒞臨現場，參與開幕儀式，

令狐榮達致詞時表示，台中市朝「運動城市」的目標努力，許多球友全家一起參與，希望所有的市民從小開始培養興趣，養成運動習慣；桌球所需要的運動場地不大，只需三五好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。

台電公司董事長楊偉甫指出，台電公司在推廣體育活動有70年的經驗，共培育6支球隊以及非常多的國手；台電希望能夠為國家從小開始發掘、培育體育人材，因此每年的暑假期間都會在全省各地舉辦球類的「Fun電夏令營」，並由台電的專業球員親自指導。

楊偉甫還說，台電在北部辦理敦親睦鄰桌球賽有12年歷史，今年首次在中部舉辦，希望未來在也能年年舉辦，讓中部地區所有的機關團體、中小學學童，皆能組隊以球會友。

台中市勞動檢查處長邱怡川帶隊參加，也下場切磋球技，他說，台電舉辦敦親睦鄰的桌球邀請賽，除將台電「發光、發熱」的來電精神帶給所有的民眾外，一方面更能夠增進地方及各行政單位間互動、互信，可說是一舉兩得。

參賽選手使出渾身解數，展現絕妙球技，台電公司中部地區各單位也在現場辦理各項發電、輸變電設備、環保酵素及節電獎勵、用電安全、用電知識等宣導活動，推廣各項電力知識，讓前來參賽的大人、小孩，無論在場上或場外，都能有所學習，獲益良多。

(中時 )