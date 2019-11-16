韓國瑜拿著老照片自嘲以前頭髮很多，不是天生禿頭。（王揚傑攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今（16）日下午1時至新北市議會與現任和歷任議員、前鄉鎮市長及前代表會主席、副主席舉行便當會，韓國瑜到場即受到熱烈歡迎，歡迎曾擔任台北縣第12屆議員的韓國瑜回娘家，新北市議會國民黨團書記長周勝考拿出韓國瑜過去任職縣議員時的老照片，證實韓國瑜台北縣出身，隨後全場齊呼「韓國瑜，凍蒜！」。

韓國瑜看著老照片，驚訝以前的老同事看起來都好年輕，同時自嘲他當時頭髮還很多，不是天生禿頭。

韓國瑜致詞時說，民國79年當選議員，第一天要到議會宣誓就職，因為不知道議會地址，還是坐邱垂益的車到議會，一眨眼已經30年過去，現在他在外面每天被打得鼻青臉腫，今天回到師門，要找各位師兄弟姐妹幫忙，現在全台灣百分之九十的媒體不監督執政黨，而是監督反對黨，台灣民主和媒體從沒發生過如此荒謬的事，全世界也沒有，真是太不可思議，所以要各位師兄弟姐妹幫忙。

韓國瑜說，當年台灣最流行一句話「台灣錢淹腳目」，請問各位，這句話有多久沒聽到？台灣人的財富、信心、光榮感已慢慢在衰退，那段美好的年代離我們愈來愈遙遠。

韓國瑜提到，他聽到茶農、民宿業者、漁民等太多辛苦的聲音，所以他思考，參與政治的目的到底在哪？如果從事政治活動，沒辦法讓人民幸福、快樂，我們從事政治到底要幹什麼？他在廟裡拜拜經常看到一句話「風調雨順、國泰民安」，從中他領略到「風調雨順」靠老天爺，「國泰民安」是靠我們自己，有百分之50的責任在我們身上。

韓國瑜說，以前年輕氣盛，以為自己講話有力量、很尖銳就很跩，回想起來其實是錯的，其實我們只有一個目的，就是讓人民過好日子，現在他的目的就是一定要讓2300萬老百姓「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜表示，民進黨這3年半的執政，他感慨，愈支持民進黨的高雄、屏東、台南、嘉義，日子過得愈辛苦，非常諷刺，民進黨最對不起的就是他的長期支持者，我們看不到民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」、「有夢最美、希望相隨」，所以這次選舉為自己、為家人、為台灣也為中華民國，要特別拜託大家，把彼此的小矛盾、小誤會、小牢騷全部放到一邊，一定要讓國民黨提名的立法委員全部順利過關，總統就繼續支持「全台灣最黑的男人」韓國瑜。

(中時 )