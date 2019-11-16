香港反送中已持續數月，警民衝突近日再次升高，但亦有無辜民眾捲入衝突並身受重傷，甚至死亡。對於香港局勢惡化，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）除了呼籲大陸遵守「一國兩制」的承諾，同時也呼籲北京當局與抗議群眾能以「非暴力」方式對話。

據港媒《南華早報》報導，蓬佩奧15日在萊斯大學貝克公共政策研究所的演說中，針對中國共產黨開砲，稱大陸一直在偷竊美國東西、盜用智慧財產權、迫使在陸投資的公司技術轉移，向世界上一些國家提供無法償還的貸款，然後威脅要止贖以獲取政治利益，同時又大大地對國有企業補貼，這與其它任何國家的行為方式以及世界貿易組織允許的方式都不一致。

蓬佩奧指出，美國今日所面對的是來自中國共產黨的挑戰，並指責他們的行動不僅跟跟美國認為最符合世界利益的做法存在根本矛盾，也有悖於他們自己做出的承諾。他並呼籲大家都以開放、公平、透明的方式全力以赴競爭，而美國將盡可能與中國合作，但與此同時，美國也會以適當的方式應對這些挑戰。

對於香港局勢，蓬佩奧表示，不僅是美國，英國和世界上其它幾十個國家都明確表明了對北京應如何對待香港人民的期望，這種期望是基於大陸政府的承諾，而美國已多次向中國大陸國家主席習近平表示要兌現這一承諾，你們曾保證實行一國兩制，「我們不僅鼓勵北京，也鼓勵抗議者以非暴力的方式，就香港人民的願景展開這樣的政治對話」。

香港「反送中」因為港警攻進香港的大學內而緊張局勢升高，美國政壇也對香港局勢高度關注。美國國會因應香港局勢提出「香港人權與民主法案」，並已在聯邦眾議院通過。聯邦參議院並已於昨天啟動「熱線」機制，以加速法案通過。

(中時電子報)