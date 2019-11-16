感冒看醫生最討厭的就是吃藥，除了嫌藥錠多又難吞外，最常遇到的事情就是「忘記吃藥」。尤其是當自己意識到忘記吃藥，已經卡在2個時段中間，導致猶豫不決，是否要在當下「補吃」，或者直接到下時段再吃，跳過一個用藥時段。臺中慈濟醫院藥師謝蕙霞表示，當忘記吃藥又考慮要不要補藥時，要掌握「對半法則」。

據《Heho健康》最新報導，補藥」到底重不重要？謝蕙霞指出，許多慢性病人，就是因為補吃的方式錯誤，才導致慢性病控制不佳。她以她的高血壓病人為例，因血壓值始終不穩定，在用藥諮詢時，他才告訴藥師真相。病人表示，有時常忙碌於工作而忘記吃藥，突然想起時，就隨手拿身邊咖啡或茶趕緊補吃。謝蕙霞表示，為什麼會有建議用藥時段，是因為若吃藥時間相近，恐有藥物濃度過高的風險。

謝蕙霞提醒民眾，萬一過餐忘記吃藥，在補吃藥時，應掌握「時間切半」原則。舉例來說，醫生囑咐4小時吃一次藥，萬一超過2小時沒吃藥，就建議不要補吃。主要就是避免兩次服藥時間太接近，導致藥物在體內濃度過高，增加產生副作用風險。

藥師謝蕙霞強調，服藥就是要喝白開水，牛奶、茶葉、咖啡都不適合。（圖／shutterstock）

謝蕙霞建議，無論是飯前或飯後服用藥物，都要間隔用餐時間至少半小時至1小時，才能發揮最大效果。另外，部份病人除了服用西藥，也會搭配中藥調體質。這個部分，她認為雖然中、西藥物藥性衝突機率較低，還是建議相隔至少 2小時以上。

最後謝蕙霞強調，服藥就是要喝白開水，牛奶、茶葉、咖啡都不適合，酒精飲品更是絕對禁止。每次服藥至少喝 100 毫升以上白開水，確定藥物進入胃部，以避免卡在食道造成灼傷。

(中時電子報)