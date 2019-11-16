中華隊今（16）日在世界棒球12強賽的球隊最終戰以5比1擊敗澳洲隊，第5名作收（上屆第9名）。賽後總教練洪一中表示，沒能打進4強有負國人期望，對球迷覺得很抱歉！回台灣後將把辭呈送交給中職聯盟會長吳志揚，由高層長官裁決，帶中華隊的任務到此為止，希望能夠換人接手。

先前洪總在受訪場合常提到，中華隊總教練的工作非常辛苦，怎麼做都會有人批評；如果能夠請辭獲准絕對不會戀棧。這段期間每天都要想破頭腦，無論訓練、比賽都非常辛苦，精神與體力的負擔實在太大，早就想讓賢了。

此外，洪一中所屬的Lamigo桃猿球團已經轉手的日本樂天集團，新的東家即將進駐，洪總常戲稱自己「下個工作尚無著落」。加上明年的「6搶1奧運最終資格賽」是在中職31年新球季剛開打時點燃戰火，他若繼續帶領桃猿隊，就必須顧慮開季戰績，到時勢必分身乏術，何況一心二用也不是向新東家負責任的態度，所以想離開中華隊，專心帶職棒隊伍。

(中時電子報)