很多動作片中的主角，抬腳就能把門踹開，因此給了網紅谷阿莫一個靈感，來實測平時常見的塑膠門、木門和鐵門，真的那麼容易踹開嗎？而實測的結果也讓他直呼，塑膠門真是爛到炸啊！防禦性根本是零。

近日網紅谷阿莫在Youtube上發佈一則影片，電影主角總是能輕鬆就能撞開或踹開門，讓他好奇「難道平常所見的門真的那麼容易踹開？」便決定親自實驗。首先，他找到在影劇中被洪金寶一腳踹爆的「木門」，只見他連踹好幾下，門都聞風不動，最後決定「邊踹邊撞」試試看，沒想到門竟然就被弄開了，讓他摔了個狗吃屎。

接著，他找來「鐵門」進行試驗，影片中可見他連續踹了好幾腳，到最後都沒力氣了，門還是緊緊地關著，讓他累到放棄直喊：「換下一個門吧！」最後他找了「塑膠門」來試驗，沒想到他用力一踹，門就直接開了，讓他超驚訝又傻眼直呼，塑膠門真的爛到炸啊！可以看到我一腳就踹開了。

最後谷阿莫結論，塑膠門毫無防禦力，連續2次，他都是一腳就能踹開！再來，木門的防禦性比較高，可是好像也是經不起連續踢、踹和撞，而且木頭門最先壞掉的地方是鎖的部位。最後則是鐵門，他表示，你可能需要具備神之腿和神之力量，才能幾腳就踹爆鐵門。

我是谷阿莫，這個頻道會放一些跟我的生活有關的影片，也可以到下面的其他頻道看其他作品。

(中時電子報)