日本人氣吉祥物熊本熊（KUMAMON）與市民相見歡，可愛模樣讓大小朋友瘋狂。（許家寧攝）

基隆市長林右昌（中）宣布明年3月22日起郵輪新航線首航九州八代市。（許家寧攝）

基隆市與日本熊本縣八代市慶祝締結友好城市一周年，日方16日結合人氣吉祥物「熊本熊」周末造訪基隆港，可愛萌樣掀起尋熊熱，市長林右昌宣布明年3月起將有8航次郵輪到八代港，帶給遊客嶄新體驗，帶動兩地交流與觀光產業。

基隆與八代慶祝雙方締盟周年，八代市民使節團一行共63人今日到訪基隆，為16、17日東岸商場舉辦的「熊本縣物產展in基隆」活動揭幕，市長林右昌與八代市長中村博生、副議長成松由紀夫與市民合唱鄧麗君中、日語版的《我只在乎你》，顯示雙方情誼。

日本婆婆媽媽與基隆市民合唱鄧麗君的《我只在乎你》。（許家寧攝）

林右昌笑說，基隆11月通常陰雨綿綿，可能歡迎好朋友來才會陽光普照，中村博生指出，這次參訪市民參與踴躍，最後人數多了一倍，也聽說基隆是雨都，沒想到天氣這麼好，讓大家都留下深刻印象，期許未來繼續促進兩市合作，發揮加乘效果。

林右昌表示，基隆港為亞洲重要郵輪母港，基隆不再侷限以往沖繩航線，不斷推動擴大台日韓等東北亞航線，明年3月到8月間，配合櫻花祭、暑期親子遊，公主郵輪將有8個航次前往八代等港口，3月22日首航，基隆市將有4000人回訪八代市。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，兩地城市發展軌跡類似，八代妙見祭與雞籠中元祭都為百年傳統祭典，為期2天的熊本物產展，將穿插6場次的可愛熊本熊表演外，還有紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗，以及津輕三味線及忍者表演，感受濃厚日本文化。

連續2天東岸商場的熊本物產展活動，有日本忍者、三味線等表演。（許家寧攝）

熊本縣立大學學生指導燈心草飾品製作體驗。（許家寧攝）

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