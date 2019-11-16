從事麵食業的莊姓男子，見到幫忙桿麵皮的女性友人上衣鈕扣未扣好，竟模仿成語故事「畫荻教子」撒麵粉問被害人罩杯大小及內衣顏色，並在起身時用臀部碰觸被害人的胸部被控性騷擾，最高法院日前駁回莊的上訴，維持二審拘役50天的判決確定。

這件性騷擾案在台中地院一審時，以被害人陳述不一，罪證不足判莊無罪，檢察官上訴台中高分院，撤銷改判莊男拘役50天、得易科罰金；莊男不服上訴最高法院，最高院認定台中高分院並沒有任意推定犯罪事實、違背證據法則，更沒有判決理由不備、理由矛盾、不適用法則或適用法則不當的違誤情形，所以駁回莊男上訴。

莊男是在2016年12月間邀請被害人情侶檔到租住處聚餐後，被害人到1樓的工作桌桿麵皮，莊男則在被害人側身包湯包，由於被害人上衣鈕扣沒有全部扣起，莊男隱約可以看到內衣，莊男於是將麵粉灑在桌上，再以手指寫出「B」、「C」、「D」、「黑？」等字眼，詢問被害人內衣顏色及尺寸，被害人揮手及小聲拒絕回答莊男的問題。

不料，莊男的女友打掃地面，要莊男起身換位子時，莊男趁被害人不備，以臀部碰觸被害人的左手臂及胸部，讓本來沒有精神科就診紀錄的被害人，案發後多次到精神科看診。

(中時 )