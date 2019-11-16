2020總統大選，在親民黨主席宋楚瑜確認參選後，三腳督態勢底定，據最新民調公布，總統蔡英文以34.9％支持度，領先國民黨總統參選人韓國瑜的23.2％，宋楚瑜僅5.8%。不過，讓網友驚訝的是，韓國瑜支持度僅管下滑，但都穩定在三成至二成五間，這是韓國瑜首次支持度跌破25%以下。

據旺中媒體集團民調最新顯示，總統蔡英文以34.9％支持度暫時領先，國民黨總統參選人韓國瑜支持度23.2％居次，蔡、韓差距11.7個百分點，宋楚瑜以5.8%支持度墊底。不過，高達25.5％不願表態。

對於這個民調結果，批踢踢網友大驚表示，「笑死！有宋還差11趴」、「終於跌破25%了，乾，真的是鋼鐵韓粉」、「11月中旬黃金交叉」、「要不是國民黨派一個最爛的出來，真他Ｘ不想投給空心蔡」！

該民調執行日期11月13、14日；有效樣本1106人，其中市話554人、手機552人；95％信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點。

(中時電子報)