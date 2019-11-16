苗栗縣國民黨立委參選人陳超明16日在竹南鎮競選總部舉行安神尊儀式，請來媽祖等神尊庇護。（陳超明競總供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國民黨立委參選人陳超明16日在竹南鎮競選總部舉行安神尊儀式，有6位現任及前任鄉鎮長出面力挺。（陳超明競總供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立委第1選區國民黨參選人陳超明，16日上午在竹南鎮競選總部舉行神尊安座典禮，包括竹南鎮長方進興、後龍鎮家朱秋隆、造橋鄉長黃天貴、苑裡鎮長劉秋東、通宵鎮長陳漢志等都到場表示力挺，陳超明表示，過去選舉都有安神尊的傳統，希望在神尊保佑下，一求輔選人員出入平安、健康，二求苗栗風調雨順鄉親平安，三求競選連任順利成功，陳超明在夫人吳麗利及總幹事徐文達陪同下向眾神祇三跪九叩獲得聖筊安神尊成功。

同一選區的民進黨立委參選人羅貴星，也在同一天成立聯合競選總部，雖然羅貴星有前行政院長賴清德及立法院副院長蔡其昌到場加持。但苗栗當地政壇人士，除了民進黨籍縣議員陳品安、鄭宗國等2人現身以外，並無任何現任鄉鎮長出面相挺，與陳超明總部安神尊儀式相比，有多達6名現任及前任鄉鎮長出面，陳超明在第一回合較勁略勝一籌。

選戰倒數57天，苗栗縣第一選區國民黨參選人陳超明，16日上午在竹南鎮競選總部舉辦神尊安座典禮。陳超明表示，這次請來的神尊分別是龍鳳宮媽祖、慈裕宮中壇元帥、五穀宮神農大帝、德聖宮朱府王爺、保民宮福德正神、觀音堂的觀音佛祖令旗，這些神祇護佑士農工商，讓苗栗發展越來越好，所以特別求來在競選總部坐鎮，就是要讓苗栗更好。

陳超明指出，「求神者眾，為神奉獻者少，敬神者易，為神犧牲者難」，他一直以排憂解難如同以困的精神在做服務，雖然外界認為他的選情穩定，但是他仍一步一步戰戰兢兢的爭取鄉親的支持，絕不敢大意。

(中時 )