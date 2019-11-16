政府2020年起調高基本工資，強調有136萬本國勞工受惠。前行政院長陳沖16日直言，勞動部應蒐集作為政策判斷的幾項基本資料，10年來都沒有作，在數位、大數據時代，政府不能再用抽樣推估等方式，去猜有多少人受惠，何況這次是用「投保薪資」估算，很多勞工都是高薪低報，「他（勞動部）自己都知道是假的！」

陳沖月初以新世代金融基金會董事長名義，發布「?做好基本功夫的最低工資法，不如制定最低便當法」，即指沒有作好基本研究功夫的最低工資法，就跟立法給每人一天一個便當，強調可以維持最低生活需求一樣荒謬。

此文章亦引起勞動部長許銘春回應，最低工資法是非常周延審慎擬定的法案，不應隨意的用最低便當法批評，對基本勞工也不是很尊重；新世代基金會亦再回應，勞動部是否做好過去10年領基本工資的勞工人數到底有多少？只是希望政府在決定基本工資這種重大政策時，可以務實運用大數據勾稽統計，調查勞工受薪資統計及Kaitz index如何計算，有無與競爭國比較等基本功夫。「用臆測數字誤導民眾，恐怕就是不尊重基層勞工」。

媒體16日詢問陳沖為何特別關心基本工資的問題時，陳沖回應不是特別關心，而是希望勞動部能有幾項基本資料，作為政策決定的基礎，但10年來都沒有人要作、為什麼不作？

陳沖說，調整基本工資，說明53萬的外勞及136萬本國勞工受惠，外勞的確很高興、是真的受惠；但本國勞工「並沒有很高興」，因為反而要多交勞健保費。

他強調，勞動部應去調查到底有多少本國勞工，是真正每個月只有基本工資，不要永遠用抽樣推估、去猜到底有多少人，這次用勞保投保薪資來估算，就連勞動部都罵過很多企業是用基本工資替勞工投保，是高薪低報，勞動部自己都知道這數字是假的，卻拿來作政策決定的基礎。

陳沖表示，自己沒有贊成或反動調整基本工資，只是建議政府決定重大政策時，應做好基本功夫，尤其現在是數位時代，不能用推估、猜測真正受影響的人數。

(工商 )