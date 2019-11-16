中視《飢餓遊戲》又有稀客駕到，本週日(11/17)邀請到「狼人殺」高玩（高端玩家）愷樂、陳零九、邱鋒澤、荳荳一同挑戰遊戲。這次節目以搶隊友大賽做為開場，許孟哲率先自嘲，「那我跟協志一定沒隊友啦。」飢餓三帥各自採取不同的戰術拉攏隊友。而愷樂一見許孟哲竟明知答案還不願幫他，明顯不願與他同隊，這讓許孟哲使起性子放話跟她槓上，還向製作單位哭訴，「出來玩就是要開心，他們這樣子我會走心。」喪氣的表示自己接下來很難開心主持。

荳荳（左起）邱鋒澤、陳零九、愷樂（圖/中視提供）

鮮少參與外景節目錄影的愷樂一開場就說，「我今天要吃很飽。」面對每項遊戲關卡更是拿出100分的認真，拚勁十足。錄影當天高雄氣溫達30度，愷樂竟為其中一關卡躲在狹隘到無法翻身的牆縫裡長達半小時！過程中還不斷低聲念著，「我頭有點暈是正常的嗎？」冒著可能缺氧的風險仍堅持到遊戲結束，令人敬佩她為了想吃有這般毅力。

楊繡惠（左起）、陳志強、王仁甫、荳荳、邱鋒澤、陳零九玩狼人大獵殺（圖/中視提供）

這集製作單位也為愷樂、陳零九、邱鋒澤、荳荳這幾位狼人殺高手企劃一關「狼人大獵殺」，讓專業的遊戲玩家一展他們超凡的推理能力，王仁甫更說，「今天終於不是亂玩狀態了！」同集來賓還有楊繡惠、楊晨曦、陳志強等，一行人到高雄左營「海軍眷村」邊闖關邊吃美食，體驗眷村風情。

(中時 )