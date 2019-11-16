今日（16）下午3時，國民黨總統參選人韓國瑜、台北縣前縣長周錫瑋等人，到樹林參加黃志雄舉辦的運動體育政策會。韓一到現場，台下立刻歡聲雷動，高喊：「韓國瑜凍蒜、黃志雄凍蒜」。韓表示，自己參加很多立委參選人的活動，感覺到這裡的選民最熱情、最健康。

韓國瑜表示，未來若當選會成立「體育部」，包括推動建構植基拔尖計畫、運彩基金，並為基層爭取大型賽事、提供庶民體育、提供運動員終身保障、發展各項運動。

(中時 )