韓國瑜為黃志雄站台 高喊推動「庶民體育」 15:542019/11/16 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜到板樹體育館為立委參選人黃志雄站台，與台下民眾一起動起來、動健康（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日（16）下午3時，國民黨總統參選人韓國瑜、台北縣前縣長周錫瑋等人，到樹林參加黃志雄舉辦的運動體育政策會。韓一到現場，台下立刻歡聲雷動，高喊：「韓國瑜凍蒜、黃志雄凍蒜」。韓表示，自己參加很多立委參選人的活動，感覺到這裡的選民最熱情、最健康。 韓國瑜表示，未來若當選會成立「體育部」，包括推動建構植基拔尖計畫、運彩基金，並為基層爭取大型賽事、提供庶民體育、提供運動員終身保障、發展各項運動。 (中時 ) #韓國瑜 #體育 #參選人 #凍蒜 #黃志雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 氣死人！網怒：韓國瑜到底哪裡錯了？ 09:172019/11/13 政治 令人擔憂！他嘆：韓國瑜這問題非常大 09:572019/11/13 政治 「墅民」炒房 綠委：韓國瑜應出面說清楚 12:312019/11/13 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... 22:422019/11/13 政治 呼應王世堅 韓為這句失言向蔡賴道歉 11:542019/11/14 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 10:312019/11/15 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 韓傾聽之旅 今明再訪新北 04:102019/11/16 地方新聞 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 政治熱門新聞 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 - 政治 旺中民調出爐 網一看韓支持度大驚 - 政治 震撼！親綠民調出爐 宋參選對韓有利 - 政治 這就叫庶民！韓、張一個表情惹哭上千網友 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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