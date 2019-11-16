林志玲婚紗曝光（圖／盧禕祺攝）

林志玲與AKIRA現身台南吳氏大宗祠為婚禮暖身。（讀者提供）

44歲「第一名模」林志玲明天（17日）將與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）補辦「世紀婚禮」，她至父母親故鄉台南市美術館一館舉辦宴會，先祭祖、舉辦儀式，最後再舉行婚宴。夫妻2人今天下午現身位於觀亭街上的「全台吳氏大宗祠」，外界猜測與媽媽吳慈美頗有關係，林志玲身著長袖輕薄白紗、捲髮梳著包頭造型，十分典雅，並挽著梳著帥氣油頭的AKIRA為明天的祭祖儀式彩排暖身，吸引大批媒體及當地居民關注，隨後工作人員將外觀遮上黑布，隱藏地密不透風。

林志玲婚紗曝光（圖／盧禕祺攝）

林志玲婚紗曝光（圖／盧禕祺攝）

林志玲與AKIRA隨後換裝，兩人備受矚目的婚紗照提前曝光，林志玲頭披白紗、一襲珍珠多顆網狀高領的婚紗禮服十分高雅，垂墜式的珍珠耳環更添氣質。而AKIRA則著黑色西裝外套白襯衫，2人神情莊重地彩排中。而是否為夏姿．陳SHIATZY CHEN設計的中式訂製禮服則有待確認。

而另一處舉辦儀式的地點即在宗祠隔壁的「霜花亭」日式鬆餅店，也出現工作人員在一旁空地布置儀式場地。工作人員同樣保密到家，用報紙當壁紙，將圍牆外縫隙貼滿。另一處替2人籌辦婚宴的晶英酒店附近，一台大貨車則運來要價不菲的白色勞斯萊斯，疑似為明日的新娘禮車，如此氣派的車輛也吸引民眾駐足拍照。

林志玲與AKIRA舉辦婚禮的台南美術館一館，周邊店家則趁機湊熱鬧宣傳，除了在IG宣傳，並製作兩人Q版新郎新娘的糖霜餅乾，上頭仿印「愛－良平、志玲」的字眼，想必婚宴當天會吸引當地居民、觀光客及媒體極大關注。

(中時 )