總統蔡英文致詞完，她也拿出總統府文創商品綠色的寶島抱枕致贈給黃國書。（馮惠宜攝）

爭取連任的民進黨台中東南區立委黃國書1日成立競選總部，總統蔡英文與前行政院長賴清德都受邀到場助陣，唯兩人不但未同時出現，總統蔡英文致詞完畢一離去，黃國書邀請在場支持者立即移師到另個場地，還說10分鐘後賴清德將無縫接軌，而對於這樣的安排黃幕僚表示，總統因要趕赴高雄行程，加上維安考量，才會這樣安排。

總統蔡英文16日到台中有兩項行程，先是到中興大學參加全國基督徒禱告會，隨後車隊抵位於南區南平路與忠明南路口的「黃國書競選總部」，包括交通部長林佳龍、國策顧問李茂盛，以及多位地方綠營議員都到場。總統蔡英文致詞完，她也拿出總統府文創商品綠色的寶島抱枕致贈給黃國書，並轉身與現場數百位支持者合影，隨即搭車離去。

總統一離開，黃國書立即拿起麥克風，邀請在場所有支持者移師到崇倫公園參加他競選總部成立舉辦的草地音樂會，還直言，前行政院長賴清德10分鐘後就會到場，無縫接軌。

對於這樣的安排，黃國書競選總統幕僚表示，因為總統需趕赴高雄，加上維安考量，才會安排總統在東南區競總致詞，而請賴清德院長等人到崇倫公園助講，包括民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍也將在崇倫公園現場站台開講。

(中時 )