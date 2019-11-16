「乃木坂46」成員松村沙友理和高山一實。(實習記者郁晨攝)

「乃木坂46」成員松村沙友理和高山一實。(實習記者郁晨攝)

日本人氣團體「乃木坂46」成員松村沙友理和高山一實16日出席演唱會官方記者會，帶來粉絲們引頸期盼的好消息，正式向台灣粉絲宣告明年的「Live in Taipei 2020」演唱會，確定於2020年01月19日在台北小巨蛋舉行，是她們第二度攻蛋。

兩位乃木坂46資深元老出道多年，當中高山一實從小就想成為偶像，寫了以偶像為主的小說，斜槓當作家，出書自剖心路歷程，她分享：「因為我喜歡看書，低潮時喜歡看黑暗、偵探類小說，若不開心，就看比自己更慘的故事，感受到自己的情況，好像心裡就會比較好過。」松村沙友理則喜歡看搞笑、陽光的動漫。

聊到明年台北場的彩蛋，兩人坦言還在討論中，但想要跟粉絲交流，所以有做一個記事本，讓粉絲們投稿出意見，也可以上APP、微博留言，然後她們會去跟製作單位討論，盡力為粉絲達成目標。

兩位團員來台宣傳之餘，當然也不忘體驗台灣小吃，主辦單位在兩位團員抵台前就曾先詢問本次來台的心願清單，並在現場準備了她倆點名的台灣在地小吃小籠包和珍珠奶茶，至於有沒有想帶伴手禮或者提前買聖誕小禮物？ 高山一實想要漢方的入浴劑，她已打聽到台灣有店鋪特別幫忙配入浴劑；松村沙友理則想買台灣特殊的飾品。

(中時 )