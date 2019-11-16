《食尚玩家-歡樂有夠讚》本周來賓邀請到紅孩兒，成軍30年後帥氣回歸，為了這次復出，湯俊霈前後瘦了19公斤！王海輪則是練舞練到半夜做惡夢，夢中依舊數拍子，精神壓力超大。韓志杰和其他團員最大的差異不是要減重，反而是增重。

張洛君（圖/TVBS提供）

王海輪先前從商，面對這次回歸希望擺脫偶包，在電影或電視劇有更好發展。他表示無論做任何決定，家人都在背後默默鼓勵支持他。自認舞蹈資質弱的他，自曝別人跳三遍就記住，他要跳30遍才能記住，「畢竟我們年紀也不同以往，現在是記不住又忘得快。」壓力大到發生晚上睡覺還夢到正在數拍子，瞬間嚇醒的情形。

王海輪（圖/TVBS提供）

湯俊霈笑說自己現在也算大叔了，經歷很多，思想也變成熟，認真看待這次合體，從一年多前就開始積極準備，靠著每天運動一小時加上後來飲食戒澱粉和糖，前後總共甩了19公斤！張洛君透露原以為紅孩兒不會再合體，所以很珍惜這次機會，不過因為自己還有經營影像公司，因此這段時間蠟燭兩頭燒，常舞蹈排練完還得回公司繼續剪接工作。

湯俊霈（圖/TVBS提供）

外表凍齡的韓志杰與其他團員最大不同之處，就是大家忙著減肥復出的同時他卻想著如何增重！他剛出道時體重不到60公斤，後來退伍後出國讀書時養成健身習慣，才把身材練起來，體重也到達78公斤，不過這次回台灣後忙著排練舞蹈，「要記舞步很焦慮，加上晚上睡不著，所以又瘦了四公斤」。

韓志杰（圖/TVBS提供）

(中時 )