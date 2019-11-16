高市交大與便當業者合作，在餐盒上印製反酒駕標語「收到1張酒駕罰單，1年的便當錢飛了！」。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

低頭思便當！今年7月酒駕加重罰則，高市交通大隊突發奇想攜手1家全台連鎖便當業者，在便當盒上印上警語「收到一張『酒駕』罰單，一整年便當錢都飛了」，共計會在80萬個餐盒上看得到，提醒市民勿酒後開車，別跟荷包過不去。

高市交大指出，今年7月1日酒駕加重處罰規定開始實行，罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持現今1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元；若5年內第2次酒駕，則處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。

為遏止酒駕悲劇一再上演，高市交大與𡘙師傅連鎖便當業者加強宣導酒後不開車觀念，在80萬個便當盒上面印製「收到一張『酒駕』罰單，一整年便當錢都飛了」宣導標語，讓民眾買完「低頭思便當」，加深酒駕處罰印象。

警方表示，最便宜的1個便當50元，若1年365天每天吃1個便當，全年所需1萬8250元，但若以機車酒駕被開一張罰單，代價是至少罰1萬5000元，就少吃好幾餐，5年內若被抓到第2次酒駕，還要累進加罰，簡直得不償失。

𡘙師傅便當副總倪勤修表示，此次活動為義務性贊助，以1個餐盒的印製費1元來計算，至少得花80萬元，但樂見這項公益活動，因此自行吸收，畢竟人每天都要吃飯，能有效推廣反酒駕。2、3年前，公司也曾參與反毒宣導，同樣在餐盒印製標語。

民眾則認為，便當盒上印防制酒駕宣導標語，這個作法挺好的，目前外食族買便當吃的人很多，買的人一定會看得到，像他看到「鈔票畫上2隻翅膀，代表飛走了」，就覺得好笑，所以應該會有很好的提醒效果。

(中時 )