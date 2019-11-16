客委會副主委楊長鎮（左）、苗栗縣副縣長鄧桂菊（右）、韓國濟州偶來基金會理事長徐明淑（中），掛上韓國與獅潭在地特色掛飾，象徵步道交流紀念。（何冠嫻攝）

台3線藝術季系列活動「獅潭舊時光 客漫步」16、17日登場。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府展現台3線與樟之細路成果，16日舉辦「獅潭舊時光 客漫步」地景藝術與市集活動，並揭序獅潭鳴鳳古道與韓國濟州偶來第15號步道互設指標牌儀式，締結友誼步道，成為全台首座跨國交流步道，為台灣創下新的里程碑。

「獅潭舊時光 客漫步」16、17日登場，安排市集、演唱會、地景藝術，呈現台3線之美。（何冠嫻攝）

客委會推動樟之細路，連結桃園、新竹、苗栗、台中4線市，挖掘保存台3線台灣開墾史跡、人文風景與樟腦榮史等，並將樟之細路推向國際，選定位在獅潭鄉的樟之細路第41號鳴鳳古道口與韓國濟州「偶來第15號步道」締結友誼步道。

16日客委會副主委楊長鎮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、韓國濟州偶來基金會理事長徐明淑等人，互設友誼步道指標牌及獅潭客漫步活動，歡迎國內外遊客，到獅潭漫步古道、欣賞地景藝術，並感受苗栗客庄熱情。

楊長鎮表示，樟之細路歷經3年透過官方、民間合作打通，透過跨國結盟，希望能將台灣客家人文風土的道路推向海外，讓步道文化超越國際、深耕台灣，「獅潭舊時光 客漫步」也展現台3線客家文藝復興成果，發揚在地特色文化。

樟之細路長達407公里，多集中新竹、苗栗，其中苗栗就有180公里、占46％，縣府邀請藝術家蔡育田、林其蓁、林秉鈞及沈宏錦在鐘樓古道、鳴鳳古道入口處製作4件地景藝術作品，並於16、17日安排風格古道市集、吉那罐子、梁文音等歌手演唱，以及鳴鳳古道、楔隘古道、新店老街巡禮的「樟之細路古道旅遊體驗」等活動。鄧桂菊、楊長鎮、徐明淑等人分別將韓國特色小馬掛飾和獅潭在地吉祥物貓頭鷹掛飾，掛於樟腦地景藝術品上，象徵交流紀念。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，16、17日活動有具客家文化元素之手作、工藝、美食、文化、青農等攤位的古道市集，另有金曲天后梁文音、金曲客家樂團吉那罐子、客家歌手黃于娟、陳孟蕎、原民團體北原山貓等歌手輪番演出，現場提供登山奉茶服務及下午1點、3點半2梯次生態環境導覽，相關活動詳情可至活動官網查詢https：／／shitanancientroadmarkets.weebly.com／

(中時 )