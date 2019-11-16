「鬥龍」號潛艦下水

日本潛艦隊正進行重大升級，而它所應用的，就是大家手機用的鋰電池技術。在這項技術加持下，日本海上自衛隊的蒼龍型最新潛艦「鬥龍」號（Toryu，SS-512）已下水。未來它能潛航的時間遠比舊型潛艦更久，也更安靜。

《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網指出，傳統柴電潛艦的電池是靠柴油引擎充電，需要有氧氣才能運作。也因此，潛艦或起碼通氣管需要浮上水面，而這樣一來，就可能被敵方雷達偵測到，以致暴露行蹤。

有些現代潛艦使用絕氣推進系統（AIP），而不是一般的柴油引擎，來為電池充電並推進潛艦，這雖然拉長了潛航時間，但噪音卻比靠電池推進大。而電池愈好，潛艦續航力與戰力就愈強。

自從二次世界大戰以來，潛艦用的就是鉛酸電池，雖然相關技術經過驗證，但它們很重。事實上，在消費界裡，這類技術早就過時，1990年代已被鎳氫電池取代，而在現代裝置中，則普遍用了更好的鋰電池技術。

而「鬥龍」號是川崎重工打造的第12艘蒼龍型主力潛艦，它所用的鋰電池不僅更輕，能量密度也更高，這意味一磅鋰電池儲存的電力比一磅鉛酸多。此外，鋰電池充電較快，所儲存的電力也較久。萬一爆發衝突，「鬥龍」可以靜靜待在海底，等敵方艦隊經過時發動伏擊，在大射魚雷後，便悄悄離開現場。

當然，鋰電池技術並非100％安全，鋰萬一遇水會著火，這對潛艦來說很危險。一旦發生漏水的狀況，必須不計一切代價，讓鋰電池遠離水。

(中時電子報)