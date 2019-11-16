國際扶輪社捐贈10具CPR安妮給苗栗縣消防局，由縣長徐耀昌及消防局長徐新淵〔右一〕代表接受。〔謝明俊攝〕

國際扶輪社16日上午在竹南高中學生活動中心舉辦500人接力CPR，由為恭紀念醫院急診室主任徐裕超擔任總教官。〔謝明俊攝〕

國際扶輪社15日上午在竹南高中學生活中心，舉辦「2019年苗栗牽手CPR＋AED教育培訓活動」，有近500位民眾一起來接力做CPR。現場並邀請為恭紀念醫院急診室主任徐裕超擔任總教官，以生動活潑的教學，搭配實作，讓民眾都能確實習得急救知識，防範未然。

國際扶輪社每年都會舉辦一次大型CPR教學講習會，去年在苗栗小巨蛋舉行，有千人報名參加，盛況空前。今年，扶輪社為讓中港溪鄉鎮民眾也有學習救人的機會，決定要在苗北地區舉辦，因此向竹南高中商借學生活動中心舉行CPR接力活動。扶輪社並購置10具CPR安妮捐贈給苗栗縣消防局訓練使用，由縣長徐耀昌及消防局長徐新淵代表接受。

縣長徐耀昌表示，具備CPR跟AED的專業知識，能夠讓人面對緊急狀況時，緊急救護並爭取黃金搶救時間至醫護人員到來，救人一命，以防憾事發生。

縣府衛生局指出，成人猝死最常見原因為心臟不規則跳動，如果能在病患病發倒下 1分鐘內施行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器(AED)電擊，心跳回復正常的機率高達9成。而本次教育訓練採2015年衛福部公告之民眾心肺復甦術參考指引，先壓胸三十下，若施救者不操作人工呼吸，則持續做胸部按壓，直到救護人員至現場接手為止。

為了讓民眾確實練習急救流程，主辦單位特別邀請為恭紀念醫院急診室主任徐裕超擔任總教官，教導相關課程，並邀集苗栗縣政府消防局、中華民國紅十字會苗栗縣支會等縣內推廣CPR的單位，擔任分組訓練教官，分為22組以小組方式示範實作，現場近500名學員一起接力練習CPR。通過訓練的成員，都能獲頒一張研習證。

為恭醫院醫師徐裕超講解CPR

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