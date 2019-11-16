總統蔡英文16日到台中，為爭取連任的民進黨立委黃國書站台，她除強調國會會不會過半，台中這連F16都不能買，現在國會過半可以買戰機、做潛水艇、反飛彈；她也說，民主可以當飯吃，只要有民主自由，人才與投資就會來。

爭取連任的台中市第6選區（中西區、東南區）立委黃國書，16日在南區成立競選總部，先在南平路競選總部前搭舞台，歡迎總統蔡英文來開講，並在崇倫公園辦草地音樂會等活動，交通部長林佳龍、國策顧問李茂盛等人到到場力挺，現場約有三百位支持者。

總統蔡英文致詞時表示，蔡英文致詞時強調，選舉最後兩個月是最關鍵的時候，而國會能不能過半，台中這幾席立委最關鍵。

她也指出，在阿扁的執政的時，國會沒有過半，那是一個很辛苦的執政。並且舉購買F16戰機為例，她說，在阿扁的時代就想買了，因為國會沒有過半，沒有辦法買得成，但現在民進黨國會過半了，可以買F16戰機，讓國家的國防戰力更強，此外還有很多強化國防的預算，也都是在國防部提出來後，立法院立挺，現在也可以做潛水艦，反飛彈的能量更強，台灣的軍事能量每一天都在強化當中。

蔡英文總統說，因為軍事力量的強化，台灣才守得住主權、跟民主自由。

蔡英文也強調，民主可以當飯吃，因為只有民主自由，人才才會來，社會穩定，投資就會來，相信台灣未來幾年會非常好，會一直往上走，讓台灣經濟脫胎換骨，變成亞洲的領頭羊。

(中時 )