侯友宜為陳明義站台指喉嚨不舒服避開韓國瑜。（戴上容攝）

國民黨新北市第四選區立委候選人陳明義16日下午於新莊陽光草坪舉行聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜下午3時許現身為陳明義站台，巧妙避開和國民黨總統參選人韓國瑜到達時間，媒體詢問侯友宜為什麼不待久一點就可和韓國瑜同框，侯友宜不予回應，隨即快步離開。

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