侯友宜為陳明義站台 未與韓國瑜同框 16:172019/11/16 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜下午3時許現身為陳明義站台，巧妙避開和國民黨總統參選人韓國瑜。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜為陳明義站台指喉嚨不舒服避開韓國瑜。（戴上容攝） 國民黨新北市第四選區立委候選人陳明義16日下午於新莊陽光草坪舉行聯合競選總部成立大會，新北市長侯友宜下午3時許現身為陳明義站台，巧妙避開和國民黨總統參選人韓國瑜到達時間，媒體詢問侯友宜為什麼不待久一點就可和韓國瑜同框，侯友宜不予回應，隨即快步離開。 (中時 ) #2020大選 #總統 #立委 #侯友宜 #韓國瑜 #陳明義 #國民黨 #新北市第四選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 政治熱門新聞 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 - 政治 旺中民調出爐 網一看韓支持度大驚 - 政治 這就叫庶民！韓、張一個表情惹哭上千網友 - 政治 國民黨通過不分區新名單 韓國瑜痛批黨中央 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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