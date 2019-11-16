中華隊此屆12強賽事全部結束，不僅闖進日本複賽，還完封韓國隊舉國騰歡，拿下第五名是隊史最佳，中華隊表現令人激賞，除此之外也寫下不少優異數據。7場比賽當中僅出現1次失誤最少，守備率高達0.996，都是12列強最佳。先發投手張奕投13.2局最多、且無失分的精采表現更讓人驚豔。

過去中華隊在國際賽常出現關鍵守備失或瑕疵，導致壓垮軍心自亂陣腳，此屆中華隊由王勝偉展現游擊九座金手套價值，屢屢堅守游擊防區；賽前被球迷認為守備不穩的王威晨，更多次有行雲流水的紮實守備，成功「洗白」；擔任一壘手的陳俊秀更在台韓戰多次劈腿接球讓球迷印象深刻。

外野手林哲瑄、張志豪、胡金龍、王柏融等人守備穩定，擔任捕手的張進德引導、配球都非常有經驗；小將高宇杰此屆亮眼的表現更被視為未來國家捕手棟樑，中華隊共同寫下242次守備機會只出現1次失誤，守備率高達0.996的優異成績，是此屆參賽隊伍最佳。

除此之外投手表現也令人激賞，團隊自責分率僅2.07，61局中僅被敲38之安打、失15分，送出68次三振，被打擊率僅1成76，讓對手難以突破。其中張奕、江少慶兩位先發投手是大功臣，分別吃下13.2局、11.2局為各國投手前2多，張奕更是先發2場皆無失分拿下勝投，破百球的投球內容讓台灣球迷認識他，江少慶也獲得國際關注。

(中時電子報)