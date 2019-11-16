農委會主委陳吉仲（前排中間）宣布明年青農貸款5年免息。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

農委會16日在嘉義縣政府前廣場舉辦「2019農村青年嘉年華－農青好YOUNG愛抵嘉」活動，數百位青農到場，農委會主委陳吉仲上午也至現場宣導農業政策，同時他宣布，明年將推動2年最高72萬元的農業經營準備金，此外，不限百大青農提供額度200萬元、5年內免利息的青年從農創業貸款及1至3年免還本金的利多措施，期盼更多青年投入農業工作。

陳吉仲指出，青農剛開始入行初期，面臨的風險較高，為了保障他們的生活，農委會預計提供2年農業準備金、每年36萬元，合計共72萬元，申請對象含農業公費專班畢業生、相關農業大專校院及高中職畢業生或新進青農等；同時，從明年3月起提供青農新舊貸戶，於貸款期間享5年免利息、免息額度為200萬元，提供青農更全方位的輔導。

陳吉仲說，近年來農委會配合青年培育政策，包括遴選百大青農，提供創業青農陪伴式輔導，協助穩健經營、擴大或創新加值發展，並建置青農交流平臺，讓他們相互交流、互助，以增進產值，目前加入青農聯誼會的人數已突破4000人，農委會未來也會持續協助青農，拓展行銷管道。

隨後陳吉仲也與嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜參加嘉年華活動，這次共52個攤商進駐，販售當地優質農特產品，還有臥虎藏「農」趣味競賽、全國四健作業組競賽及食農教育親子闖關等活動，攤位部分所得將捐贈嘉義縣安仁家園教養機構做公益。

(中時 )