除了癌症，現代人最害怕心血管疾病，其中高血脂最為恐怖，若未特意做抽血檢查，根本難以得知是否血脂異常，也因此埋下腦部或心臟栓塞的危險因子。專業醫師指出，血脂變高時，早中期很少有外在表现，但仍可在身體發出的一連串訊息，找到可能血脂異常的蛛絲馬跡。

新浪網《漫說健康》指出，作為隱匿的「殺手」，高血脂在早中期不易被察覺，不過，如果身體出現4個信號，則說明血脂相當高，就要特別留意可能造成心梗、腦梗、下肢動脈栓塞，這些栓塞嚴重時會危及生命。

1、特別容易犯困

我們都知道，血液可以為身體提供所需要的氧氣，如果體內血脂增高，會阻礙血液流通，導致血液供給大腦的氧氣減少，大腦缺氧的話，大腦為了自我保護，就會讓人體出現打哈欠、犯困等情況。

2、腿部容易出現抽筋現象

說起抽筋，很多人都認為是缺鈣或者受涼所導致，其實不然，如果血脂過高也會容易出現抽筋現象。

如果身體裡面的膽固醇代謝出現異常的話，就容易在肌肉中堆積，造成肌肉收縮出現抽筋現象。

高血脂會讓血管變窄，血管變窄會阻礙血液流通，讓身體某些部位因為缺血而出現疼痛抽筋現象。

3、出現間歇性腹痛

在生活中，出現肚子疼的情況是十分正常的現象。但如果出現肚子疼，還伴隨隱隱的陣痛感，就需要特別注意了，尤其在剛吃完飯後出現這種症狀，就可能是高血脂引起的急性胰腺炎。

4、出現黃色瘤

如果眼睛周圍出現了黃色的小疙瘩，我們需要特別注意，這是黃色瘤的出現，主要是由於血脂高，出現了異常代謝，使體內膽固醇堆積導致，如果出現這種症狀，需要及時就醫。

(中時電子報)