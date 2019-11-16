澤尻英龍華驚傳染毒。（圖／翻攝自ERIKA TOKYO官方網站）

33歲日本女星澤尻英龍華過去演出《一公升的眼淚》走紅，也曾演出電影《惡女羅曼死》，16日下午驚爆因持有毒品MDMA，以違反「毒品取締法」罪嫌在東京被警視廳逮捕，各大電視台以快報方式打出訊息字幕，警視廳宣布在當天台灣時間下午5點召開記者會說明詳情。

澤尻英龍華的演藝事業相當戲劇化，她因日劇《一公升的眼淚》一炮而紅，也演出《太陽之歌》獲得高人氣，但後來她就因耍大牌、大頭症、發言不當等傳聞，成為週刊調查「最討厭女明星」排行冠軍，形象一落千丈，直至2014年的電視劇集《霓裳風暴》讓她重登一線主角地位。

之後澤尻英龍華還曾被拍到在夜店喝醉，失態照片流傳使她再度被媒體與網友圍攻，2009年她和大20多歲的高城剛閃婚，2013年宣告離婚，今天驚傳染毒，警方下午5時將公開說明。

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(中時電子報)