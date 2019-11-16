國民黨立委參選人蔡育輝坦承不分區名單帶給選情衝擊，但也認為羅文嘉不能為了選舉就隨便抹紅抹黑。(翻攝蔡育輝粉絲專頁／莊曜聰傳真)

國民黨不分區名單確定後，效應持續發酵，民進黨台南市立委第一選區參選人賴惠員16日成立學甲、將軍後援會，民進黨祕書長羅文嘉、台南市長黃偉哲上台助講，都拿國民黨不分區名單開刀，羅甚至直指這次選舉是與國民黨、共產黨的選戰；對手國民黨立委參選人蔡育輝則對於名單確定感到無奈，在基層壓力很大，但對羅說法不以為然，回批講話要有證據，不然就是抹黑抹紅。

賴惠員將軍、學甲後援會成立，包括民進黨秘書長羅文嘉、台南市長黃偉哲、市黨部主委黃先柱、前市議員侯澄財等人都出席力挺。

黃偉哲上台時打出蔡政府的政績牌，強調長照2.0政策、幼兒津貼、幼兒托育補助，透過減稅來照顧老幼、年輕人，並說民進黨不分區名單涵蓋各族群、各界菁英，相比國民黨的不分區名單既難看又奇怪，呼籲鄉親票投民進黨，要讓立委過半、蔡英文連任。

羅文嘉更是火力全開，直指國民黨不分區名單內竟然還有共產黨的同路人，人民可以讓這樣的政黨上台執政，讓這樣人進入國會嗎？羅文嘉指出，這次選舉和以往不同，以前是和國民黨選，這次則是和國民黨、共產黨選，要贏就要團結，用選票守護民主自由。

國民黨立委參選人蔡育輝說，黨內通過的不分區名單嚴重影響總統及區域立委選情，他在地方拜票時，鄉親直接說「不投給國民黨」，不分區名單是要拉抬區域立委和總統選情，結果不加分反而扣分，吳敦義是最後敲定名單和順序的人，要負完全責任，他也為謝龍介掉出安全名單抱不平，支持謝龍介參選黨主席，修改黨章改革國民黨，但對羅的說法，他也認為要有證據，不能為了選舉就隨便抹紅抹黑。

(中時 )