6隻紅面萌鴨從花蓮車站手扶梯緩緩下樓，讓一旁大小朋友直喊「超可愛」。（王昱凱攝）

鴨鴨跳起時下洗腦神曲baby shark，讓孩子們超有共鳴一起唱。（王昱凱攝）

鴨鴨超Q！花蓮縣政府為即將到來的「2019太平洋溫泉花車嘉年華－盛岡山車遊花蓮」暖身，於16日在市區3處分別舉行萌鴨快閃活動，吸引大批路過民眾與旅客駐足拍照。縣府觀光代理處長張志翔說，23日遊行當天還有摸彩派對，有機會抱回住宿、泡湯券等大獎。

睽違3年，擁有3百年歷史的盛岡山車4度造訪花蓮，張志翔提到，本次踩街結合國內外45組花車與遊行隊伍，更邀約盛岡山車與澤目獅子舞等精彩可期演出陣容，讓民眾不需出國，就能體驗來自日本百年文化底蘊的山車之美。

縣府也為擴大宣傳，發起暖身活動，鴨群前後於花蓮車站、舊鐵道商圈與東大門夜市進行快閃，讓花蓮吉祥物形象深烙人心，力邀大家踩街去。

6隻萌鴨一字排開，大小朋友無不為之瘋狂，爭先恐後湧上前搶著與鴨鴨互動，圓胖身材與毛茸茸的外衣看起來十分笨重，但跳起時下超夯的baby shark與妖怪手錶等曲目可不含糊，扭腰、擺臀、蹦跳與變換陣型，令無數孩子狂喊「鴨子好可愛」，抹殺不少家長底片。

張志翔表示，踩街當天為鼓勵民眾共襄盛舉，特別舉辦「集章遊行摸彩歡樂派對」，在中華路一心泡泡冰、中華路與大禹街口交會空地、東大門夜市主場等3處，設置集章處，民眾只要於花蓮觀光粉絲團按讚或追蹤ig，即可獲取集章卡，集滿3戳章便有機會抽到智慧型手機等大獎。

(中時 )