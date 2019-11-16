愛上杉林溪！不只迷戀秋季浪漫楓紅、金黃水杉；春天純白霧社櫻與畫眉交織圓舞曲，還有葉牡丹、繡球花、藍腹鵑、莫式樹蛙在芬多精盎然的森林裡展現生命力，杉林溪四季都讓旅人著迷！溪頭五星飯店品味樂活、細嘗地瓜蛋糕芬芳；退休公務員一手打造位在中寮的農場，佛利蒙柑、珍珠柑中感受濃郁橙香！南投之美值得細細體會。

處於亞熱帶的台灣，近年來受到暖冬影響，四季變化已不那麼明顯！然想要賞楓紅、夏天避暑，許多人會來到位於南投竹山鎮的杉林溪森林，生態園區，佔地40公頃的杉林溪森林生態渡，海拔1600公尺，平均氣溫20度。氣候涼爽、山明水秀的杉林溪具有原始自然景觀，以「杉林溪十景」、「十大森林步道」、「六大名花」及豐富的動物、植物生態景觀而聞名。

此時正逢秋冬交接，杉林溪的楓樹也從10月中旬開始上演「換衣秀」，褪去翠綠外衣，換上火焰色外衣！在蒼翠蓊鬱的山林中，點綴層層楓紅，更顯詩意。緊接著11月的黃金水杉接力比「美」，大片水杉從深綠轉換橘黃，倒映在湖面上如夢似幻，光影灑落交織楓紅，彷彿印象派名畫優雅又自然。原始天然杉林溪園區不只秋天美，一年四季花期不斷；春櫻吐蕊、夏石楠花開、秋蘭飄香、冬楓相映。穿越步道賞花看生態，吸取滿滿芬多精，在森林浴場沉澱心靈。

數百條白色絲絹的溪水一瀉而下、兩旁是青山翠谷、層巒疊障如人間仙境，這裡是松瀧瀑布素有「杉林溪首景」的名號。遠眺壯觀，近看瀑布水花飛濺。建議可先穿越岩洞，循階梯而上，欣賞瀑布不同角度之美。鄰近「松瀧瀑布」的九九吊橋也不可錯過！紅色吊橋映照青山、溪水更顯耀眼，從橋還可俯視溪中各種魚類自在悠遊，處處是驚喜的山水饗宴就此展開。

緊接著來到溪頭，這裡的溪頭自然教育園區如一座活的自然教室，是登山客最愛。近年新起的溪頭妖怪村也以童趣、神話風格獨樹一格。走訪溪頭不妨也來溪頭米堤飯店來個下午茶，品嚐招牌養生地瓜蛋糕，外層以層層地瓜泥包覆，內層是冰涼慕斯，吃得到台灣地瓜香濃芬芳。

下了山來到南投中寮，這裡除龍鳳瀑布知名外，也是中台灣的典型的農業鄉鄉。曾任職台灣省府的公務員林瑞明在巧合機緣下認識一個專營有機農業的朋友，開啟了他的農夫生涯。在退休前幾年，在妻子娘家的山坡地開始種植水果，從荒蕪、雜草叢生的土地，加上夫妻倆辛勤灌溉、實驗，現在每到秋冬盛產期，林瑞明創立「耀耀農場」長滿佛利蒙柑、珍珠好不茂盛，還有甘蔗、酪梨、金桔等水果，他的第二人生就如同果園般結實纍纍，如百果耀眼燦爛精彩。想吃農場不灑農藥、自然芳香的水果可洽Line ID：mingruey。

此時天氣漸涼，觀光局秋冬旅遊補助也開始了，好山好水的南投很適合兩天一日的小旅行，杉林溪賞水杉、溪頭大吸芬多精、日月潭騎鐵馬環湖、清境賞星空！旅行不需要什麼理由，山水花草都是旅伴，美味小吃、濃濃人情味等著你！

(中時電子報)