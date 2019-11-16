韓國瑜：侯友宜相當忙碌 但禿子燕子感情禁得起考驗 16:272019/11/16 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜到樹林為黃志雄站台被問到為何都沒過後友宜同框時表示，侯市長非常忙，但禿子、漢子感情禁得起考驗，請外界別多做聯想。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今日下午至樹林替黃志雄站台時被媒體問到不分區民單時表示，國民黨這次公布的名單與民眾有落差，但不管如何，請民眾還是要把政黨票投給國民黨，國民黨未來一定會走向改革的道路。 韓國瑜被問到與新北市長侯友宜這次怎麼都沒同框時回應，新北市共有29區，幅員廣闊，侯市長相當忙碌，請大家不要多做聯想，禿子、漢子、燕子感情禁得起考驗。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 氣死人！網怒：韓國瑜到底哪裡錯了？ 09:172019/11/13 政治 令人擔憂！他嘆：韓國瑜這問題非常大 09:572019/11/13 政治 「墅民」炒房 綠委：韓國瑜應出面說清楚 12:312019/11/13 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... 22:422019/11/13 政治 呼應王世堅 韓為這句失言向蔡賴道歉 11:542019/11/14 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 10:312019/11/15 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 韓傾聽之旅 今明再訪新北 04:102019/11/16 地方新聞 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 政治熱門新聞 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 影》決定了？不分區吳敦義冷回4字 - 政治 旺中民調出爐 網一看韓支持度大驚 - 政治 這就叫庶民！韓、張一個表情惹哭上千網友 - 政治 國民黨通過不分區新名單 韓國瑜痛批黨中央 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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