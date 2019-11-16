國民黨總統參選人韓國瑜今日下午至樹林替黃志雄站台時被媒體問到不分區民單時表示，國民黨這次公布的名單與民眾有落差，但不管如何，請民眾還是要把政黨票投給國民黨，國民黨未來一定會走向改革的道路。

韓國瑜被問到與新北市長侯友宜這次怎麼都沒同框時回應，新北市共有29區，幅員廣闊，侯市長相當忙碌，請大家不要多做聯想，禿子、漢子、燕子感情禁得起考驗。

(中時 )