民進黨的不分區名單前晚通過，由於過程暗潮洶湧，原排第一的洪簡廷卉受假新聞之累被迫出局，民進黨副秘書長林飛帆今在臉書透露，最後在總統官邸，總統府秘書長陳菊得知一些討論狀況可能造成對黨的影響後，特別從黨中央趕去官邸參加溝通，希望提名委員會決議不受太大的臨時更動。

此外，林還說，這份名單產生的過程，如果外界有所批評，民進黨中央當然毫無懸念的得一肩扛起，他們所提的人選，在外界如何被評價，則是民進黨上下都得共同承擔。民進黨的不分區從來都不是由一人決定。

林今在臉書指出，從提名委員會的成立到最後結果的出爐，身為主席的幕僚，他有許多直接跟間接的參與。回頭看這個過程，他想向卓榮泰主席表達敬佩。

他說，因為主席始終站在主席的高度，希望在社會各界和年輕世代的期待與黨內部分派系的意見能取得平衡，提出多元進步而且政治可行的名單，這個過程中。「他沒有任何私人的考量，無論外界如何評價以及有心人如何放話，我都應該特別公開的向主席以及許多努力到最後一刻捍衛黨基本價值的前輩表達我的尊敬」。

林說，提名作業過程中，他和羅文嘉秘書長與以及黨內許多年輕幹部給主席的建議就是，2016年，因為空間充分，民進黨做了相當大膽的嘗試，廣納社會多元進步力量的代表進入名單。成果如何外界可以公評，但這個嘗試在當年確實拉起了民進黨更廣泛的社會連結網，讓進步多元的聲音有一席之地。因此，他們建議主席，即便今年預期空間不如2016年，但更因此，民進黨應該讓進步多元的社會聲音透過不分區名單得到保障。

他說，羅文嘉秘書長在過程中提到，不分區的名單應該要是民進黨擴大社會連結的鑰匙。或許有人認為陳義過高，但他卻覺得應該盡全力去往這個方向實踐。這些想法，卓主席相當支持。

林說，但最感佩的是提名委員前輩敲定，盼未來名單的前面名次，能廣納社會多元與弱勢進步議題代表，放在大家認知的「政治組」名單前。

他指出，提名委員會的這個共識，並非不肯定被列政治組前輩們的貢獻，而是他們都意識到，兼顧國會戰力與提升黨的多元與進步代表性，對於民進黨爭取人民認同是有幫助的。

他表示，民進黨這份不分區名單在政治理念和政治現實下推出了，除了媒體記者前輩們所分析的各派系代表外，他們仍舊保有擴大政治與社會連結的用心，希望各位朋友們可以持續支持民進黨，同時也不吝給他們批評和監督。

(中時 )