白安日前推出全新專輯《44天》，不僅包辦寫、唱、製作，更全心投入後期製作，新歌〈所愛之初〉傳達在成長過程中，必定經歷自我掙扎，有時愛會成為束縛，但仍然得勇往直前。MV特地選在山海交會的桃源谷絕美秘境拍攝，白安不怕髒赤腳奔跑，接著騎上公路車悠遊山林，但因公路車不好騎，就連原本會騎單車的白安也難平衡，更跌了不下20次，大腿還因此擦傷，加上當天下雨，白安反倒開心地說：「難得在下雨騎腳踏車，今天騎了一天也像是運動一整天。」

白安不怕髒赤腳奔跑，感受大自然的美好。（相信音樂提供）

為了呈現拋開束縛勇敢往前，像勇敢探索世界的小孩一樣，MV中也找來幾位小孩在山林探險、追逐，當天原本沒有白安的戲份，她也抽空探班，和小朋友們一起玩耍，「白安小姊姊」也貼心地照顧起3歲小孩，更幫他擤鼻涕。〈所愛之初〉MV已正式上線。

公路車難駕馭，即便會騎腳踏車的白安，仍頻摔跌傷腳。（相信音樂提供）

白安今開始舉辦「最想見到你」巡迴彈唱會，11/16台中審計新村；11/17台南藍晒圖文創園區；11/24台北四四南村。更多白安的相關資訊，請關注白安及相信音樂官方臉書、微博、微信。

拍攝MV過程，白安叫小朋友不要害怕蝴蝶。（相信音樂提供）

(中時 )