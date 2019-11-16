2019日月潭紅茶評鑑頒獎典禮今年結合「日月潭紅茶文化季」，今16日在向山遊客中心以紅茶為主軸，隆重揭幕，並搭配音樂野餐與民眾同享日月潭紅茶文化醇厚的滋味，場面盛大；會中尤以奪得4種茶組競賽茶冠王的郭瀚元、黃麗玟及囊括大葉種及山茶2項茶王的莊鎔璞，成為頒獎典禮最受矚目焦點。
魚池鄉農會辦理的「日月潭紅茶評鑑」，今年邁進14屆，今年報名823件，得獎340件，得獎品質以具備該品種特色、香氣、滋味為主；台茶18號紅茶淘汰率近半，特等茶王廖宜群，是東邦紅茶第三代接班人郭瀚元率領的團隊，他除獲18號特等，還得3個頭等、1個金質獎及大葉種的頭等。
台茶21號特等茶王由資深女製茶師黃麗玟獲得特等獎；最特別的是莊記茶業少東莊鎔璞率領的製茶團隊，今年不但包辦大葉種紅茶及山茶的兩項特等獎的茶冠王，而且還奪得台茶18號6個頭等獎8個金質獎及大葉特2個頭等、5個金質獎今是今年茶賽最大贏家。
今年主辦單位為讓日月潭紅茶愛好者，每年可收藏評鑑茶，特別延請陶藝家創作首款具意義的陶甕茶倉，甕身2個同心圓，象徵著圓圓滿滿；甕底浮上水波紋，有如財源滾滾。甕裡裝著獲評鑑為金質、頭等、特等的紅茶。
尤其今年的特等茶，魚池鄉農會特別與日本笠間市的笠間燒名師合作，使用笠間燒的陶甕茶倉來裝今年評鑑的特等獎，期藉由跨國產業配合，提升日月潭紅茶評鑑價值，增加日月潭紅茶的國際知名度。
在每個陶甕的正面刻有〔2019日月潭紅茶評鑑已亥豬〕等字樣，且本款為限量版，本次發行總量為618罐，每罐上皆刻上唯一的編號。讓該茶倉具公信力及收藏價值。
(中時 )
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