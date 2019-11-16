秋天來趟視覺、味覺兼具的小旅行吧！秋意漸濃，正值草嶺古道芒花盛開的時節，遊客們在欣賞滿山銀白浪光的同時，別忘了當地瑰麗的海岸風光，品嚐尚青的貢寮鮑料理，海鮮饗宴並同山海美景一次盡收眼底。

海洋牧場現烤新鮮貢寮鮑。（圖取自新北市漁業處官網）

台灣東北角擁山面海，豐富的山海地形，讓不同的季節呈現不一樣的面貌，位於新北市貢寮與宜蘭頭城交界的草嶺古道，每到秋芒盛開的季節，原本翠綠的山頭逐漸轉變成一道道銀白色的浪光，美不勝收，滿山銀白浪花隨風搖曳，總是吸引許多遊客前往欣賞。

海洋牧場餐廳的美味貢寮鮑咖喱飯。（圖取自新北市漁業處官網）

今年草嶺古道芒花季已熱鬧登場，自即日起至12月1日止，每周六、日在古道沿線有互動遊戲、實地導覽、大里天公廟平安粥等活動，推薦民眾安排一趟東北角旅遊行程，感受兼具生態景觀及人文風情的山間美景。

賞花累了，也別忘了填飽肚子！別忘了在地尚青的海鮮料理，11月正值貢寮鮑收成時期，推薦兩間由當地養殖業者「自養自煮」的觀海餐廳，地處龍洞岬與澳底間的「海洋牧場」，是由一群畢業於海大養殖系的青年們以「能安心與家人們共享的食品」為主要理念，餐廳最大的特色是擁有無敵海景與新鮮的貢寮鮑，除了貢寮鮑咖哩飯外還可體驗現烤貢寮鮑，不加其他調味料，直接品嚐到貢寮鮑的鮮美。

靠海生活餐廳的貢寮鮑火鍋。（圖取自新北市漁業處官網）

另間是位於馬崗漁港的秘境餐廳「靠海生活」，餐廳建築為在地漁村特色的石頭屋，店內販售的貢寮鮑也是由店家自行養殖，不僅如此，餐廳周圍擁有壯麗海景，到此觀浪聽濤、品嚐貢寮鮑火鍋，假日來趟東北角小旅行，欣賞美麗海景，嘗寶島海味，身心靈皆滿足。

(中時電子報)