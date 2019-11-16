國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日下午在東京巨蛋看完球後就趕往位於東京大久保的媽祖廟拜拜祈福。針對媒體指她要求與中華隊球員拍照一事，李佳芬淡定回答，不知道那位記者從哪聽來的，場面也沒有很混亂。

李佳芬在媽祖廟祈福後，對於媒體稱她要求與中華隊球員合照一事表示 「沒有這回事啊！自由時報那位林記者不曉得是哪裡聽來的」。她強調，場面也沒有混亂，看球的球迷大家都很開心，「大家看到我想說都是台灣來的，就想要合照呀。很開心，今天是Happy Ending，球賽很精彩，不管是投手、守備，還是打擊都很精彩！」

李佳芬在東京媽祖廟致詞表示，謝謝大家為台灣做了很多國民外交，台灣必須要再找回來我們過去那種樸實、認真，大家腳踏實地的把中華民國這個國家重新再打造好。

至於在媽祖廟祈了什麼願？李佳芬說：「還是一樣，希望我們的國家好，請媽祖保佑我們日本的華僑，能夠大家事業順利、身體健康，我覺得那是我們最大的心願。」在一旁的華僑回應說: 「我們是希望韓國瑜凍蒜（當選）」。

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬16日下午在東京巨蛋看完球後就趕往位於東京大久保的媽祖廟拜拜、祈福，並與東京華僑交流合影。（黃菁菁 攝）

中華聯合總會名譽會長詹德薰則表示，「有某報記者說我們想去跟球隊拜會、照相，這真的很冤枉，我們一早到東京巨蛋飯店後就一直待在飯店，沒有去別的地方，就連球隊的負責人是哪一位都不知道。能夠編出這種消息來真是...，聽說台灣有抹黑，我現在才知道什麼是抹黑，感到很痛心。」

有關現場混亂之說，詹德薰表示，「進到球場後，看到佳芬姊來，記者們自己就一湧而來，也不是我們特別安排的，是佳芬姊的人氣，我們是很低調的」。詹德薰強調，僑胞們還是等開場的瞬間才趕快進去，不想驚動大家，沒想到還是驚動了大家，但外界看起來就是記者來採訪。

(中時電子報)