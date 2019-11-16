賴清德等人品嚐中南糙米麩店的傳統米麩美食。（陳世宗攝）

賴清德等人於萬和宮上香參拜，祈求總統蔡英文連任、國會席次過半。（陳世宗攝）

賴清德強調，大選中台灣扮演很重要的角色，希望讓「總統連任、國會過半」！（陳世宗攝）

前行政院長賴清德今天中午到台中市，為民進黨提名第4選區現任立委張廖萬堅站台助選，他說國人很關心「香港事件」，憂心香港的發展，如今香港警察入大學校園發射催淚彈，引起國際關注；他呼籲要用選票捍衛台灣主權、守護民主自由價值，力挺蔡英文總統連任，民進黨國會席次過半。

賴清德說，兩年多前台南大地震感謝萬和宮贊助善款，讓台南市可以重建，倒塌的大樓因愛心得以重建！並祈求蔡英文及立委張廖萬堅能夠高票當選連任，媽祖已應允兩位都能高票當選，仰賴民眾一定要去投票；下午到永安宮及水安宮參拜，都可看到張廖萬堅為地方爭取建設的成果。

賴清德很肯定張廖萬堅重視教育，他說學校很多圖書館都是他幫忙，四年一任到教育部爭取共有60多所學校，包括改善設施、運動場等；張廖爭取2萬多本書，立委服務好壞問里長最清楚，在場有12位議員，是否專業行政院長最重要，我當院長時他就是位重視教育及體育的委員。

賴清德說，立法院有公督盟來評鑑立委，張廖萬堅連續四年榮獲第一，可見他問政的專助與認真。

賴清德指出，每個人心中都有一個陰影就是中國對我們的打壓！香港人口700多萬，但反送中的遊行一度超過100萬人，近日香港警察攻入校園，朝學生發射大量催淚彈，引發歐美各界關心香港問題；香港事件帶給台灣的啟示，我們要繼續捍衛台灣主權、守護民主自由價值的最好方式，就是力挺蔡英文總統連任，政黨票要支持民進黨；讓總統蔡英文連任、國會過半。

賴清德強調，他今天來台中主要是幫張廖萬堅助選，張廖萬堅非常專業、地方服務也很好！是位第一名的立委。媒體問與蔡英文合作的議題；賴清德說，那是總統的權利，他現在最重要是輔選；中台灣民主啟蒙非常早，美麗島事件很多民主運動人士都出自中彰投，大選中台灣扮演很重要的角色，希望「總統連任、國會過半」！

(中時 )