台灣名模林志玲挑選這家日式甜點咖啡店作為婚禮儀式之處。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲將在霜花亭舉辦婚禮儀式。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲挑上的這家霜花亭，招牌甜點是舒芙蕾鬆餅。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲世紀婚禮17日在南美一館登場，親友團16日陸續入住台南，這場亞洲矚目婚禮效應驚人，台南市觀旅局表示，這兩天的市區飯店住宿率幾乎全部爆滿，為台南市觀光作了最大行銷。

林志玲與夫婿AKIRA的世紀婚禮17日登場，連帶幫助台南旅遊觀光效益。台南市觀旅局指出，16日、17日兩天，不僅林志玲親友入住的台南晶英酒店住宿率達100％，附近大億麗緻酒店、煙波飯店等大型飯店都客滿，為台南旅宿業帶來經濟效益。

台南市觀光局長陳信安表示，這兩天正逢黃曆好日，很多活動都在台南舉辦，林志玲婚禮效應也帶動旅宿業者經濟熱絡。

不只旅宿業，林志玲17日的婚禮儀式打算在中西區公園路上的霜花亭舉行，這家甜點店外型為紅磚老宅，以日式鬆餅甜點與咖啡為招牌，開店7年，吸引喜愛下午茶的民眾光顧，店家因為林志玲打算在此包場舉辦婚禮儀式，一夕爆紅。

據了解，林志玲親友團17日下午2時起，從台南晶英酒店陸續搭乘遊覽車出發至霜花亭參加婚禮儀式，儀式全程不公開，直到下午5時30分再前往南美一館，舉辦婚宴。

對林志玲的世紀婚禮，警方表示不會特別增派警力，但會協調業者聘請義交，17日下午5時開始，在南門路與友愛街口、開山物與友愛街口兩處，進行交管疏導交通，其餘安排正常巡邏警力戒備。

(中時 )