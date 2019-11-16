新北市今年度最後一場大型就業博覽會，16日上午在新莊體育館盛大登場，共吸引1506人次參與，初媒合率近4成。（新北市勞工局提供／吳亮賢新北傳真）

新北市今年度最後一場大型就業博覽會，今（16日）上午在新莊體育館盛大登場，共有台灣玻璃工業、王品集團、麥當勞等70家知名企業到場徵才，釋出3174個職缺，吸引1506人次參與，總計投遞履歷826人，擬錄用312人，初媒合率達37.8％。

此次就博會職缺，旅宿餐飲業占4成8比例最高，依序為電子科技製造業占2成4、批發零售業占1成6、一般服務業及其他產業則占1成2，待遇方面，科技製造業如廣運機械起薪可上看41K至45K，餐飲業如王品集團為29K至33K。

現場也結合「VR科技虛擬實境求職體驗」及「AR虛擬面試系統」，讓民眾在與徵才廠商面試前，透過VR體驗360度環景模擬工作實況，及AR模擬面試問答與互動，提升求職面試競爭力。

44歲的翁先生說，很高興政府辦就業博覽會，現場面試比線上投遞履歷速度來得更快，主要是想要找電子資訊的工作，希望最快年後能就業。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市今年辦理超過350場次徵才活動，包含2場大型就業博覽會，今年也首推「斜槓青年職能培力計畫」，並結合「初次尋職青年就業服務計畫」、「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，成為全國首創青年就業三箭，另針對就業不易的中高齡勞工，也設有「中高齡者職場續航中心」協助。

勞工局表示，此次共有70家廠商到場徵才，釋出3174個職缺，總計參與活動1506人次，投遞履歷826人，擬錄用312人，初媒合率約為37.8％，接下來為因應過年前後的轉職、求職潮，明年1月10日也將有首波的徵才活動。

(中時 )