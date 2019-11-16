大陸國家統計局16日公布31省分2019年前三季生產總值（GDP）數據。今年前三季度生產總值為69兆元（人民幣，下同），同期增長6.2%。其中廣東、江蘇和山東位居前3；前10位有6個是東部省分。

居首的廣東省，今年前三季度生產總值達7.72兆元；排第二的江蘇有7.22兆元；排第三的山東省在今年前三季度首次突破6兆大關，達6.23兆，相對去年前三季，同期增長5.4%。另外，生產總值破兆的省分已增至25個，其中雲南以同期增長8.8%，成為增速最快的省分。

大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇表示，今年以來世界經濟和國際貿易增長都在放緩，國內經濟下行壓力較大。從前三季度主要經濟指標看，經濟運行總體平穩，增速盡管有所放緩，但在全球主要經濟體裡名列前茅。

他稱內部的有利支撐因素較多，如9月製造業PMI有所加快、汽車生產和銷售近兩月降幅呈收窄態勢等，再加上去年四季度基數相對較低，因此今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。

(旺報 )