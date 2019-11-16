中國人民銀行（大陸央行）發表《第三季中國貨幣政策執行報告》，指物價形勢總體可控，不確定因素有所增加，但目前不存在持續通脹或通縮的基礎。報告指，要按照「因城施策」的基本原則，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

報告指出，受非洲豬瘟影響，報告豬肉價格同期上漲29.7%，並透過消費替代效應帶動牛肉、羊肉、蛋類價格分別同期上漲10.2%，是消費物價上行的最主要拉動因素。消費品價格升幅擴大，短期內消費物價仍然面臨上行壓力。

報告又說，第三季度以來，房地產市場運行總體平穩，房地產貸款增速平穩回落，樓價升幅回落，房地產開發投資與新開工增速平穩下降。

樓價上漲的城市數量亦有所下降，今年9月，大陸70個大中城市中，新建商品住宅價格環比上漲的城市有53個，比6月分減少10個；同期上漲的城市有 69個，比6月分減少1個。二手住宅價格環比上漲的城市有40個，比6月分減少5個；同期上漲的城市有59個，比6月分減少9個。

(旺報 )