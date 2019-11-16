國民黨今天確定通過改版後的不分區新名單，國民黨總統參選人韓國瑜下午痛批黨中央，指該名單與民眾期待有落差，但他還是呼籲支持國民黨的選民，投政黨票支持國民黨。

韓國瑜下午到新北樹林為立委參選人黃志雄站台時表示，不分區名單和民眾期待有落差，但選舉在即，拜託支持者支持國民黨總統、立委參選人和政黨票，最重要的是國民黨未來一定要走向改革的道路，大力栽培下一代年輕人，讓更多新血加入國民黨。

國民黨今天上午針對34席不分區提名名單行使同意權，前陸委會副主委張顯耀因不同意票過半遭否決，其他33人則全過關。

國民黨不分區名單1至15名為現任立委曾銘宗、警大退休教授葉毓蘭、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、屏東縣黨部主委廖婉汝、前立委翁重鈞、普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎、陳以信、中常委張育美、李德維、世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞、吳敦義、謝龍介。

16名至34名則為，世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、前陸委會副主委張顯耀、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委范成連、台北護理健康大學教授李玉嬋、中常委曾文培、台灣護理學會副理事長王桂芸、台灣勞工總工會理事長王裕文、中常委侯佳齡、退警總會長耿繼文、號記會計師事務所所長邱素蘭、台心醫院執行院長謝瀛華、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭、中央委員張智倫、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、世界台商總會名譽總會長連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如、中國醫藥大學醫療體系護理部門執行長黃璉華、組發會副主委林有志。

(中時電子報)