陳喬恩曾反擊剩女封號。（圖／翻攝自秒拍）

「台灣第一名模」林志玲明(17日)將和老公Akira在台南舉行婚禮，媒體昔日所封的四大「黃金剩女」林志玲、舒淇、林心如、陳喬恩，如今僅剩陳喬恩未婚，而陳喬恩過去受訪，對這封號霸氣反批：「你叫一個女生剩下的剩，這真的很狹隘的想法」，「是強盛的盛，盛開的盛」。

2016年7月林心如和多年好友霍建華結婚，並生下一女「小海豚」，同年9月影后舒淇接力，曬出與馮德倫在布拉格所拍的婚紗驚喜宣布成為人妻，但沒懷孕也不會舉行任何婚宴派對，而曾無奈自嘲「一事無成」的林志玲，今年6月閃婚小7歲日本放浪兄弟成員Akira，明天將舉行婚禮，四大黃金剩女可說一一「畢業」。

而40歲陳喬恩今年曾上實境秀分享年齡和婚姻對女明星的壓力，她認為女演員到一定年齡似乎就會被外界放大年紀，「曾幾何時，我們女演員的價值只是讓你看到我的歲數嗎？」，對此她認為沒什麼好隱瞞，「因為人就是會大、人就是會老」。

至於婚姻，陳喬恩過去在《女人30+》分享說認為人的焦慮或孤獨感不是有了一個家庭或小孩就可解除，有些人結婚後反而更孤獨，她看到一句話說：「不要為了結婚而結婚，除非你夠喜歡這個人，你愛他愛到想要永遠跟他生活在一起，要不然別人說的都是屁」，令陳喬恩覺得超有同感，外界有太多人比她還要關心她的年齡跟生活狀態，她不認「剩女」封號，認為應該是「盛女」，笑說如果她是符合社會大眾好女孩形象的話，「那就不會有那麼多人關心她結不結婚」。

(中時電子報)