表揚活動前，市長林聖爵與市代表和里長一同帶動唱。（周麗蘭攝）

台下受表揚的社區與環保志工也動起來。（周麗蘭攝）

斗六市長林聖爵逐一頒發獎牌給各社區的環保志工楷模，圖為施瓜寮社區環保志工陳勤女士。（斗六市公所提供）

斗六市幅員廣大，市容維護有賴不支薪的環保志工，前市長謝淑亞、現任市長林聖爵接力推動下，5年來環保志工人數已達38隊、1830多人，比例是全最高，市公所16日首次舉辦環保志工楷模表揚，並宣布明年起將補助早餐與茶水。

斗六市長林聖爵表示，斗六市共39里、人口10萬8000多人，清潔隊人員編制138人，市容維護有鞭長莫及之處，所幸前市長謝淑亞大力推動成立環保志工隊，達到顯著效果，如今全市有1830名環保志工，比例是全縣二十鄉鎮市最高，可能也是全國最高。

斗六各社區環保志工集體晨起打掃後供應早餐，費用對里長、社區理事長、善心人士形成負擔，今年七月代表會通過「斗六市公所環保志工隊運作經費補助要點」，以法定預算補助每次清潔活動每人早餐40元、茶水20元，一年研習補助費最高3萬元。

林聖爵說，「大家願意付出，市公所願意支出」，以後不論誰當市長，斗六市永遠有環保志工隊的制度，也能確保權益，首次舉行的「環保志工楷模表揚」，必須是服務3年以上的志工，因此38隊中有28隊有資格，希望三年後38隊都有人接受表揚。

代表施瓜寮社區受獎的陳勤高齡77歲，她說先生過世後比較有空，開始參加社區環保志工，隔周一次的打掃就像聚會，有老有少，說說笑笑間就把馬路掃乾淨，每次出門看到乾淨的環境就會想起打掃的過程，很有成就感與動力。

(中時 )