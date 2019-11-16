以鳳梨酥打響甜點品牌知名度的「微熱山丘」再推新商品搶市！繼今年初宣布「全球果實計劃」並推出榴槤甜點品牌「FORBIDDEN馥餅殿」後，11月再推第二個合作案，由台灣與日本團隊共同開發，選用青森經典的紅玉蘋果，結合微熱山丘將水果製成甜點的烘焙專業，製作出甜中帶酸美味的「蘋果酥」，目前已於微熱山丘全台門市、To Go專櫃與EC通路正式販售。

微熱山丘表示，紅玉蘋果，來自最適合種植蘋果的日本青森縣，在涼爽、鮮少降雨的氣候下長成，香氣濃郁、甜中帶酸，屬於貼近原始的品種，也是極具代表性的青森蘋果之一，即便經過烘焙，仍保有細緻風味。

不過，因為鮮果銷售對於外觀的要求，為了使紅玉蘋果如其名，果皮紅艷均勻，生長過程必須手工摘取不必要的葉子並每日轉動果實，複雜的人工栽種過程，讓紅玉蘋果失去農民青睞，產量日漸減少，經典甜中帶酸的風味也逐漸被其它偏甜的品種取代。

微熱山丘表示，如此境遇與台灣土產鳳梨情況相似，讓致力於發掘在地美好的微熱山丘，期望透過「全球果實計劃」的合作，以獨特的糖漬方式保留紅玉蘋果的香氣及果丁的脆口，推出全新產品「蘋果酥」，除了提升紅玉蘋果的經濟價值，也讓紅玉蘋果能以不同形式、被更多人品嚐與認識。

微熱山丘以特殊的糖漬慢煮，維持蘋果果丁的色澤與清脆口感，再悉心調製適當的比例，讓紅玉蘋果甜中帶酸的特殊風味完美封存於深紅色的蘋果醬中。一如微熱山丘對真實美味的堅持，專為蘋果酥開發的烘焙工藝，讓經過加溫烘烤的蘋果酥，得以保存清新淡雅的香氣與口感。

此外，蘋果酥外皮特別以日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成，搭配蘋果醬的酥皮配方，樸實無任何人工添加。酥皮上一層薄如雪的檸檬糖霜，甜而不膩的檸檬清香，提升了蘋果酥的風味層次，也賦予蘋果甜點視覺、嗅覺與味覺的全新體驗。

微熱山丘表示，產品外盒印上專屬的紅玉蘋果插畫，配上微熱山丘經典的布提袋，清新可愛的包裝及甜點風味，適合朋友相聚的優閒下午，搭配台灣日月潭的紅玉紅茶更是最佳茶食組合！

(工商 )