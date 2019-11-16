艾德華諾頓自編自導自製自演的《布魯克林孤兒》，花了20年才終於登上大銀幕！1999年他在同名小說上市前就搶先閱讀，深受書中那患有妥瑞症和強迫症的主角「萊諾艾斯洛」吸引，設法在小說正式出版前與作者強納森列瑟討論，想以非傳統的創意破格方式來改編，將角色置入到不同的時代背景，賦予電影1950年代私家偵探那種黑色電影（犯罪懸疑電影）的獨特氛圍，在取得作者同意並買下電影版權後，展開了諾頓詳盡透徹的角色研究和漫長的改編劇本過程。

艾德華諾頓認為，大家可能會把主角萊諾當成「怪胎」，但艾德華諾頓在他身上看到的是一種人性追尋的共鳴，他看不慣別人的謊言，也看不慣打通關節的伎倆，總會忍不住去思考所有失序的事物，艾德華諾頓表示：「如果在我的腦子中有些神經細胞被亂搞一通，我很有可能就會成為他，也很有可能會遭遇同樣的天生困境。身為演員，我幾乎沒有演過什麼跟我本人情況很像的角色，不過這個作品有點例外，傾聽他的內在聲音會讓我產生親切感，萊諾確實引起我很大的共鳴。」就如同萊諾心中經常有一股衝動，想去分析對他最重要的事，艾德華諾頓也感到一股強烈的吸引力，想去飾演這個令他著迷不已的角色。

艾德華諾頓自編自導自製自演《布魯克林孤兒》。（華納兄弟提供）

諾頓認為在演藝圈裡，演員達了某種程度，會知道自己的強項在哪，有時會有某個性格的角色是觀眾會特別想看到特定明星演出的，「有些人就是知道某些計劃正好能連結他們的DNA。這是很令人興奮的情況，也會推動某些優秀的演員進一步扛起重擔一手包辦更多任務。」艾德華諾頓表示：「我發現我最喜愛的一些電影人物，其性格裡都混合著悲傷、挫折、幽默和韌性的交互作用，我想要注入各種元素在這個引起我共鳴和感動的角色，還有深入探索關於我居住的城市－紐約的故事。」

《布魯克林孤兒》故事的主人翁－萊諾艾斯洛（艾德華諾頓 飾），是一名患有妥瑞症的私家偵探，他的良師和唯一朋友法蘭克敏納（布魯斯威利 飾）遭到謀殺，他冒著生命危險設法破案。他手上只有寥寥無幾的線索，不過他滿懷衝勁，解開了層層掩飾的重大祕密，而那攸關著能否讓紐約市維持和諧的命運。在一連串的神祕事件中，他從哈林區醉生夢死的爵士俱樂部，來到布魯克林區邊緣化的貧民窟，最後直闖紐約當權者的陣地，萊諾必須對抗地痞流氓、貪污腐敗，以及全紐約市最危險的人，不但是為了替他的恩師朋友報仇，也是為了拯救可能會讓他獲得救贖的女人。電影11月29日在台上映。

(中時 )