「Uber條款」輔導期至108年11月30日止，接下來將取締違法的Uber司機，儘管租賃業者希望再次延長期限，但交通部今天表態，不會再延期，12月1日將如期執法，另不排除研擬開放網約車可多平台派遣。

目前法規要求一人加入一間車隊，交通部年初預告「Uber條款」時，曾提出將鬆綁「一人一車隊」的限制，雖然計程車駕駛職業工會表達同意，但由車隊資方代表組成的派遣協會則反對。交通部鬆口，若網約車多派遣，能讓駕駛增加收入，「交通部樂觀其成」。

交通部今年6月6日修正有 Uber條款之稱的「汽車運輸業管理規則」103條之1，衝擊Uber的營運模式，並自12月1日執法取締，許多Uber司機已願意並實際行動轉往多元化計程車，但受限於行政程序，可能要等到12月才陸續領到執業登記證與辦理靠行。

根據交通部最新統計，與Uber合作的租賃車行有305家、共1萬580輛車，其中包含車行自有車5427輛與駕駛靠行車5153輛；截至11月13日已有3500輛車加入與Uber合作的Q taxi車隊，其中720輛已完成掛牌。

為此，交通部至今已開過39場會議，預計下周二將開第40場。而在上周會議中，租賃車業者表達，希望取締再延展的訴求，但計程車業者持反對意見，氣氛相當火爆。交通部希望透過輔導，加速Uber轉型，目前已進入最後一哩路。

(中時 )