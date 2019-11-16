針對農委會主委陳吉仲昨在臉書直指，對國民黨用技術杯葛，阻擋防疫與農產品加工法案，表達遺憾，國民黨團今天發布新聞稿嚴正駁斥陳吉仲斷章取義，扭曲國會立法嚴謹程序，為了護航執政黨選情，不惜利用行政資源製造假新聞，造謠攻訐在野黨，對此表達強烈譴責。

國民黨團強調，農委會一年之內二度修法，宛若當年勞基法修法翻版，目的何在？功效如何？是否打臉蘇內閣防疫完美的宣傳？國會議員基於監督職責與嚴謹立法態度，將提案內容交付朝野協商機制，以求修法完備，實乃天公地道之過程，豈能造謠毫無緣由？

國民黨團表示，況且，執政黨若真有當務之急，即使法案交付協商一個月期滿前，也能進行三讀，陳吉仲信口雌黃，白布染黑誣指在野黨阻擋民生法案，應該公開道歉。

國民黨團痛斥，陳吉仲上任以來沒有專業只有政治正確，言行無不以政治掛帥，無能解決農品產銷失衡與農地使用正義等問題，致農村凋敝、農民生計日益艱困，卻以公帑豢養「1450」網軍，製造假新聞大肆攻擊反對黨。

國民黨抨擊，近期大選逼近，陳吉仲更是無心政務，不顧行政中立四處下鄉站台助選，大灑幣濫開農業芭樂票，如今連國會修法正常程序也拿來當抹黑國民黨文宣，這樣不適格、早該下台的政務官，真是國家與農民的悲哀。

(中時 )