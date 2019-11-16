彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗從一樓竄燒，彰化縣消防第一大隊救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗從一樓竄燒，彰化縣消防第一大隊救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗從一樓竄燒，彰化縣消防第一大隊救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗從一樓竄燒，彰化縣消防第一大隊救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗從一樓竄燒一發不可收拾，一下子就火光沖天、濃煙密布，當時66歲陳姓屋主和16歲陳外孫都在2樓，聽到了警報器大響，當機立斷，緊急從2樓縱身一躍而下，緊急逃生，送醫沒有大礙。

彰化縣消防局是16日中午12時57接到報案，彰化縣消防第一大隊，出動13輛消防車部、3輛救護車前往搶救，緊急協助祖孫兩人送醫，並在半小時內就控制了火勢，1樓的25平方公尺燒得焦黑一片，幸好救援迅速，火勢沒有延燒到2樓。

這起住宅火警來得突然，還好警報器緊急提醒，陳姓屋主說，當時吃過飯，都在休息了，突然聽到警報器大響，就想到趕快逃啊，但是一樓已燒得大火熊熊了，右上臂還被火光晃到，緊急衝上2樓叫孫子，眼見1樓逃生路阻斷了，和孫子迅速從2樓跳下

，孫子受輕微擦傷，陳姓屋主右上臂灼傷，緊急送往彰化基督醫院，沒有大礙。

彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣表示，這次能夠即時逃生，主要是住警器發揮緊急提醒的作用，加上陳姓屋主和孫子當機立斷，提醒一定要安裝警報器，第一時間起煙點就能迅速通知，緊急應對。

(中時 )